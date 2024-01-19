Долгушина (Быкова) Ненила Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгушина (Быкова) Ненила Кирилловна

Место рождения

Ярина, Дубровная волость, Тобольский уезд

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Быков Кирилл

Мать: Быкова Маремьяна Тихоновна

Ярина, Дубровная волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
1762

Сын: Долгушин Яков Герасимович

Отец ребёнка: Долгушин Герасим Алексеевич

Долгушина, Дубровная волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
1773

Сын: Долгушин Иван Герасимович

Отец ребёнка: Долгушин Герасим Алексеевич

Долгушина, Дубровная волость, Тобольский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгушин Герасим Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Ярина, Дубровная волость, Тобольский уезд
Смерть
Неизвестно
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