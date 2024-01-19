Долгушина (Быкова) Ненила Кирилловна
Место рождения
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Быков Кирилл
Рождение ребёнка
1762
Сын: Долгушин Яков Герасимович
Отец ребёнка: Долгушин Герасим Алексеевич
Рождение ребёнка
1773
Сын: Долгушин Иван Герасимович
Отец ребёнка: Долгушин Герасим Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно