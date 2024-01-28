Кротова Дарья-Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кротова Дарья-Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кротов Валерий Харитонович

Отец ребёнка: Кротов Харитон Авдеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кротова Валентина Харитоновна

Отец ребёнка: Кротов Харитон Авдеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кротов Сергей Харитонович

Отец ребёнка: Кротов Харитон Авдеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кротов Харитон Авдеевич

Смерть
Неизвестно
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