Кротова Дарья-Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кротов Валерий Харитонович
Отец ребёнка: Кротов Харитон Авдеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кротова Валентина Харитоновна
Отец ребёнка: Кротов Харитон Авдеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кротов Сергей Харитонович
Отец ребёнка: Кротов Харитон Авдеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно