Ефросиния Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросиния Яковлевна

Место рождения

Малороссийская губ.

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Малороссийская губ.
Рождение ребёнка
1775

Сын: Вдовиченко Максим

Отец ребёнка: не указан

Малороссийская губ.
Рождение ребёнка
1777

Сын: Савелий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1783

Сын: Пётр

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1787

Сын: Владимир

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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