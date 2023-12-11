Ефросиния Яковлевна
Место рожденияМалороссийская губ.
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Малороссийская губ.
Рождение ребёнка
1775
Сын: Вдовиченко Максим
Отец ребёнка: не указан
Малороссийская губ.
Рождение ребёнка
1777
Сын: Савелий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1783
Сын: Пётр
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1787
Сын: Владимир
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно