Чаплыгина Евдокия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Чаплыгин Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Чаплыгин Дмитрий Кузьмич
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Чаплыгин Дмитрий Кузьмич
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Агриппина Дмитриевна
Отец ребёнка: Чаплыгин Дмитрий Кузьмич
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Чаплыгин Дмитрий Кузьмич
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Клавдия Дмитриевна
Отец ребёнка: Чаплыгин Дмитрий Кузьмич
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Чаплыгин Захар Дмитриевич
Отец ребёнка: Чаплыгин Дмитрий Кузьмич
Рождение ребёнка
1862
Сын: Чаплыгин Фатей (Фотий) Дмитриевич
Отец ребёнка: Чаплыгин Дмитрий Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно