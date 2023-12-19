Чаплыгина Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чаплыгина Евдокия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Чаплыгин Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Чаплыгин Дмитрий Кузьмич

Большое Жирово, Фатежский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Чаплыгин Дмитрий Кузьмич

Большое Жирово, Фатежский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Агриппина Дмитриевна

Отец ребёнка: Чаплыгин Дмитрий Кузьмич

Большое Жирово, Фатежский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Чаплыгин Дмитрий Кузьмич

Большое Жирово, Фатежский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Клавдия Дмитриевна

Отец ребёнка: Чаплыгин Дмитрий Кузьмич

Большое Жирово, Фатежский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Чаплыгин Захар Дмитриевич

Отец ребёнка: Чаплыгин Дмитрий Кузьмич

Большое Жирово, Фатежский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Чаплыгин Фатей (Фотий) Дмитриевич

Отец ребёнка: Чаплыгин Дмитрий Кузьмич

Большое Жирово, Фатежский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чаплыгин Дмитрий Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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