Левашева (Чурсина) Мария Хрисанфова
Место рождения
Дата рождения30.03.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1908
Рождение ребёнка
Между 14.11.1929 и 14.11.1939
Рождение ребёнка
1931
Рождение ребёнка
1935
Рождение ребёнка
01.04.1945
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Левашев Алексей Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Алексеевна
Отец ребёнка: Левашев Алексей Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно