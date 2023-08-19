Левашева (Чурсина) Мария Хрисанфова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левашева (Чурсина) Мария Хрисанфова

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

30.03.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

1884 г.р.

Муж

1907 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1908

Отец: Чурсин Хрисанф Семенов

Мать: Чурсина Евдокия Каллистратова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Между 14.11.1929 и 14.11.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Левашев Алексей Иванов

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Левашев Алексей Иванов

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Левашев Алексей Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.04.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Левашев Алексей Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Левашев Алексей Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Алексеевна

Отец ребёнка: Левашев Алексей Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левашев Алексей Иванов

Смерть
Неизвестно
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