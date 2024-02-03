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Благинина Дарья Савина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Сын: Благинин Федор Иванов (Ст.)

Отец ребёнка: Благинин Иван Федоров

Пушнякова, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
02.08.1773

Сын: Благинин Степан Иванов

Отец ребёнка: Благинин Иван Федоров

Пушнякова, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Благинина Марья Иванова

Отец ребёнка: Благинин Иван Федоров

Усть-Терсюк, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Благинина Акилина Иванова

Отец ребёнка: Благинин Иван Федоров

Усть-Терсюк, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Благинин Меркурий (Меркулей) Иванов

Отец ребёнка: Благинин Иван Федоров

Усть-Терсюк, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
27.12.1787

Сын: Благинин Степан Иванов

Отец ребёнка: Благинин Иван Федоров

Усть-Терсюк, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
14.05.1790

Сын: Благинин Сидор Иванов

Отец ребёнка: Благинин Иван Федоров

Усть-Терсюк, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Благинин Иван Федоров

Усть-Терсюк, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Место жительства
Неизвестно
Усть-Терсюк, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
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