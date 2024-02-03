Благинина Дарья Савина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Сын: Благинин Федор Иванов (Ст.)
Отец ребёнка: Благинин Иван Федоров
Рождение ребёнка
02.08.1773
Отец ребёнка: Благинин Иван Федоров
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Благинина Марья Иванова
Отец ребёнка: Благинин Иван Федоров
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Благинина Акилина Иванова
Отец ребёнка: Благинин Иван Федоров
Рождение ребёнка
1785
Сын: Благинин Меркурий (Меркулей) Иванов
Отец ребёнка: Благинин Иван Федоров
Рождение ребёнка
27.12.1787
Отец ребёнка: Благинин Иван Федоров
Рождение ребёнка
14.05.1790
Отец ребёнка: Благинин Иван Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно