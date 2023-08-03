Калитов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калитов Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: не указан

Мать: Алфеева Анна

Смерть
1995