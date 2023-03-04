Порошина (Агафонова) Устина Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Порошина (Агафонова) Устина Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1714 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1732

Дочь: Параскева Павловна

Отец ребёнка: Порошин Павел Павлович

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Матрона Павловна

Отец ребёнка: Порошин Павел Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Порошин Павел Павлович

Смерть
После 1763
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