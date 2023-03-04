Порошина (Агафонова) Устина Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1702
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Параскева Павловна
Отец ребёнка: Порошин Павел Павлович
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Матрона Павловна
Отец ребёнка: Порошин Павел Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1763