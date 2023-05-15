Княгиня Голицына (Нарышкина) ТАТЬЯНА КИРИЛЛОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Княгиня Голицына (Нарышкина) ТАТЬЯНА КИРИЛЛОВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1704

Дата смерти

1757

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704

Отец: Нарышкин КИРИЛЛ АЛЕКСЕЕВИЧ

Мать: Нарышкина АНАСТАСИЯ ЯКОВЛЕВНА

Рождение ребёнка
06.11.1723

Сын: Князь Голицын АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Отец ребёнка: Князь Голицын МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ (Младший)

Рождение ребёнка
18.07.1731

Сын: Князь Голицын МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

Отец ребёнка: Князь Голицын МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ (Младший)

Рождение ребёнка
15.12.1738

Сын: Князь Голицын ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ

Отец ребёнка: Князь Голицын МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ (Младший)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Князь Голицын МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ (Младший)

Смерть
1757
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