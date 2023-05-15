Княгиня Голицына (Нарышкина) ТАТЬЯНА КИРИЛЛОВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения1704
Дата смерти1757
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704
Рождение ребёнка
06.11.1723
Сын: Князь Голицын АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
Отец ребёнка: Князь Голицын МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ (Младший)
Рождение ребёнка
18.07.1731
Сын: Князь Голицын МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
Отец ребёнка: Князь Голицын МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ (Младший)
Рождение ребёнка
15.12.1738
Сын: Князь Голицын ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ
Отец ребёнка: Князь Голицын МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ (Младший)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1757