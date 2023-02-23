Кирпу (Яшная) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирпу (Яшная) Надежда Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1954

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1971

Дочь: Кирпу Лариса Леонидовна

Отец ребёнка: Кирпу Леонид Иванович

Рождение ребёнка
1973

Сын: Кирпу Сергей Леонидович

Отец ребёнка: Кирпу Леонид Иванович

Рождение ребёнка
1981

Сын: Кирпу Иван Леонидович

Отец ребёнка: Кирпу Леонид Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирпу Леонид Иванович

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