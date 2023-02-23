Кирпу (Яшная) Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1971
Дочь: Кирпу Лариса Леонидовна
Отец ребёнка: Кирпу Леонид Иванович
Рождение ребёнка
1973
Отец ребёнка: Кирпу Леонид Иванович
Рождение ребёнка
1981
Отец ребёнка: Кирпу Леонид Иванович
Бракосочетание
Неизвестно