Мусина Амели Рустамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусина Амели Рустамовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.2017

Пол

Женский

Отец

1989 г.р.

Мать

1993 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.2017

Отец: Мусин Рустам Радикович

Мать: Мусина Арина Салиховна

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