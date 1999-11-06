Сидорова Корабельникова (Волкова) Прасковья Ивановна
Место рождения
Дата рождения28.10.1908
Дата смерти06.11.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1908
Отец: Волков Иван Маркелович
Мать: Волкова Федосия Ивановна
Рождение ребёнка
1929
Сын: Корабельников Василий Иванович
Отец ребёнка: Корабельников Иван Николаевич
Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
06.11.1999