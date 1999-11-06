Сидорова Корабельникова (Волкова) Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидорова Корабельникова (Волкова) Прасковья Ивановна

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Место рождения

Благодать, Задонский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

28.10.1908

Дата смерти

06.11.1999

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1908

Отец: Волков Иван Маркелович

Мать: Волкова Федосия Ивановна

Благодать, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1929

Сын: Корабельников Василий Иванович

Отец ребёнка: Корабельников Иван Николаевич

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
06.11.1999
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