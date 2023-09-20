Гусельников Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусельников Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гусельников Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.05.1923

Сын: Гусельников Иван Иванович

Мать ребёнка: Елена Ерофеевна

Рождение ребёнка
04.03.1925

Сын: Гусельников Григорий Иванович

Мать ребёнка: Елена Ерофеевна

Рождение ребёнка
13.02.1935

Сын: Гусельников Владимир Иванович

Мать ребёнка: Елена Ерофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Елена Ерофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Ерофеевна

Смерть
Неизвестно
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