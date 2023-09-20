Гусельников Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гусельников Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.05.1923
Сын: Гусельников Иван Иванович
Мать ребёнка: Елена Ерофеевна
Рождение ребёнка
04.03.1925
Сын: Гусельников Григорий Иванович
Мать ребёнка: Елена Ерофеевна
Рождение ребёнка
13.02.1935
Сын: Гусельников Владимир Иванович
Мать ребёнка: Елена Ерофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Елена Ерофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Ерофеевна
Смерть
Неизвестно