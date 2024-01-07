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Лобыкин Василий Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Около 1900

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Лобыкин Гаврила

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Гейдо Варвара Васильевна

Мать ребёнка: Лобыкина Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобыкин Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Лобыкина Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобыкин Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Лобыкина Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобыкин Василий Васильевич

Мать ребёнка: Лобыкина Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобыкин Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Лобыкина Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лобыкина Арина Васильевна

Мать ребёнка: Лобыкина Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лобыкина Марфа Васильевна

Мать ребёнка: Лобыкина Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лобыкина Вера Васильевна

Мать ребёнка: Лобыкина Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лобыкина Василиса Васильевна

Мать ребёнка: Лобыкина Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лобыкина Мария Васильевна

Мать ребёнка: Лобыкина Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лобыкина Ольга

Смерть
Около 1900
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