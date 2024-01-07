Лобыкин Василий Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиОколо 1900
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: Лобыкин Гаврила
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Гейдо Варвара Васильевна
Мать ребёнка: Лобыкина Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лобыкин Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Лобыкина Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лобыкин Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Лобыкина Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лобыкин Василий Васильевич
Мать ребёнка: Лобыкина Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лобыкин Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Лобыкина Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лобыкина Арина Васильевна
Мать ребёнка: Лобыкина Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лобыкина Марфа Васильевна
Мать ребёнка: Лобыкина Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лобыкина Вера Васильевна
Мать ребёнка: Лобыкина Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лобыкина Василиса Васильевна
Мать ребёнка: Лобыкина Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лобыкина Мария Васильевна
Мать ребёнка: Лобыкина Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лобыкина Ольга
Смерть
Около 1900