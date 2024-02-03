Благинина Улита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Благинина Улита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1704

Дочь: Благинина Ирина Андреева

Отец ребёнка: Благинин Андрей Овдеев

Рождение ребёнка
1705

Сын: Благинин Василий Андреев

Отец ребёнка: Благинин Андрей Овдеев

Усть-Терсюк, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1708

Дочь: Благинина Марья Андреева

Отец ребёнка: Благинин Андрей Овдеев

Усть-Терсюк, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1710

Дочь: Благинина Василиса Андреева

Отец ребёнка: Благинин Андрей Овдеев

Рождение ребёнка
1713

Сын: Благинин Яков Андреев

Отец ребёнка: Благинин Андрей Овдеев

Усть-Терсюк, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1718

Сын: Благинин Иван Андреев

Отец ребёнка: Благинин Андрей Овдеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Благинин Андрей Овдеев

Место жительства
Неизвестно
Усть-Терсюк, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
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