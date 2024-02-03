Благинина Улита
Место рожденияНе указано
Дата рождения1680
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1704
Дочь: Благинина Ирина Андреева
Отец ребёнка: Благинин Андрей Овдеев
Рождение ребёнка
1705
Отец ребёнка: Благинин Андрей Овдеев
Рождение ребёнка
1708
Дочь: Благинина Марья Андреева
Отец ребёнка: Благинин Андрей Овдеев
Рождение ребёнка
1710
Дочь: Благинина Василиса Андреева
Отец ребёнка: Благинин Андрей Овдеев
Рождение ребёнка
1713
Отец ребёнка: Благинин Андрей Овдеев
Рождение ребёнка
1718
Отец ребёнка: Благинин Андрей Овдеев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно