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Можжорин Игнатий Федорович

Место рождения

д.Орехово

Дата рождения

1721

Дата смерти

1771

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: Мазжерин Федор Иванович

Мать: Мазжерин Агафья Максимова

д.Орехово
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Пирогов Акулина Игнатьевна

Мать ребёнка: ?

д.Орехово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мазжерина Анна Алексеева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянство
Место жительства
Неизвестно
д.Орехово
Смерть
1771
д.Орехово
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