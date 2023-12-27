Можжорин Игнатий Федорович
Место рожденияд.Орехово
Дата рождения1721
Дата смерти1771
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: Мазжерин Федор Иванович
д.Орехово
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Пирогов Акулина Игнатьевна
Мать ребёнка: ?
д.Орехово
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мазжерина Анна Алексеева
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянство
Место жительства
Неизвестно
д.Орехово
Смерть
1771
д.Орехово