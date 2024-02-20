Папуш Дмитрий Авксентьевич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения1890
Дата смерти1892
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
1892
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /