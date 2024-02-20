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Папуш Дмитрий Авксентьевич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1890

Дата смерти

1892

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Папуш Авксентий Афанасьевич

Мать: Папуш Матрена Дмитриевна

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
1892
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
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