Троицкий Евлампий Иванович
Место рожденияКострома
Дата рождения1860
Дата смертиПосле 1918
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Кострома
Рождение ребёнка
1887
Сын: Троицкий Виктор Евлампиевич
Мать ребёнка: Троицкая Софья Сергеевна
Рождение ребёнка
1889
Сын: Троицкий Анатолий Евлампиевич
Мать ребёнка: Троицкая Софья Сергеевна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Троицкий Алексей Евлампиевич
Мать ребёнка: Троицкая Софья Сергеевна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Троицкий Дмитрий Евлампиевич
Мать ребёнка: Троицкая Софья Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Троицкая Софья Сергеевна
Смерть
После 1918