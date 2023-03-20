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Троицкий Евлампий Иванович

Место рождения

Кострома

Дата рождения

1860

Дата смерти

После 1918

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома
Рождение ребёнка
1887

Сын: Троицкий Виктор Евлампиевич

Мать ребёнка: Троицкая Софья Сергеевна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Троицкий Анатолий Евлампиевич

Мать ребёнка: Троицкая Софья Сергеевна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Троицкий Алексей Евлампиевич

Мать ребёнка: Троицкая Софья Сергеевна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Троицкий Дмитрий Евлампиевич

Мать ребёнка: Троицкая Софья Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Троицкая Софья Сергеевна

Смерть
После 1918
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