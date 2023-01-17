Избяков (однодворец) Никанор Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Избяков (однодворец) Никанор Трофимович

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Место рождения

Нижняя Маза, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Избяков (мещанин) Трофим Григорьевич

Мать: не указана

Нижняя Маза, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Александра Никаноровна

Мать ребёнка: Избякова Татьяна

Нижняя Маза, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Избяков (однодворец) Василий Никанорович

Мать ребёнка: Избякова Татьяна

Нижняя Маза, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Избяков (однодворец) Григорий Никанорович

Мать ребёнка: Избякова Татьяна

Нижняя Маза, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Анна Никаноровна

Мать ребёнка: Избякова Татьяна

Нижняя Маза, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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