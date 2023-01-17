Избяков (однодворец) Никанор Трофимович
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Избяков (мещанин) Трофим Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Александра Никаноровна
Мать ребёнка: Избякова Татьяна
Рождение ребёнка
1823
Сын: Избяков (однодворец) Василий Никанорович
Мать ребёнка: Избякова Татьяна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Избяков (однодворец) Григорий Никанорович
Мать ребёнка: Избякова Татьяна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Анна Никаноровна
Мать ребёнка: Избякова Татьяна
Смерть
Неизвестно