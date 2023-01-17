Иванова кр 25.07.1854 Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванова кр 25.07.1854 Анна Григорьевна

Иванова кр 25.07.1854 Анна Григорьевна

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Место рождения

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
03.?.1848

Муж: Иванов Кр 21.11.1854 Резервн. Казак Иван Лукьянов

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Иванов Кр 21.11.1854 Резервн. Казак Иван Лукьянов

Рождение ребёнка
1851

Сын: Иванов Щучинск Николай Иванович

Отец ребёнка: Иванов Кр 21.11.1854 Резервн. Казак Иван Лукьянов

в дороге
Рождение ребёнка
15.07.1855

Дочь: Марина Ивановна

Отец ребёнка: Иванов Кр 21.11.1854 Резервн. Казак Иван Лукьянов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Щучинск ? Иванович

Отец ребёнка: Иванов Кр 21.11.1854 Резервн. Казак Иван Лукьянов

Смерть
Неизвестно
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