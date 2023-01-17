Иванова кр 25.07.1854 Анна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.?.1848
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Иванов Кр 21.11.1854 Резервн. Казак Иван Лукьянов
Рождение ребёнка
1851
в дороге
Рождение ребёнка
15.07.1855
Дочь: Марина Ивановна
Отец ребёнка: Иванов Кр 21.11.1854 Резервн. Казак Иван Лукьянов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Щучинск ? Иванович
Отец ребёнка: Иванов Кр 21.11.1854 Резервн. Казак Иван Лукьянов
Смерть
Неизвестно