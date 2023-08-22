Шляхтина (Бондина) Зинаида Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шляхтина (Бондина) Зинаида Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Шляхтин Петр Васильевич

Отец ребёнка: Шляхтин Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шляхтин Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Шляхтин Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шляхтин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Шляхтин Василий Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шляхтин Василий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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