Нигородов Григорий Гаврилов
Место рождения
Дата рождения28.09.1886
Дата смерти1921
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1886
Рождение ребёнка
1911
Сын: Негородов Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Нигородова Татьяна Ильина
Макеевка
Рождение ребёнка
19.03.1912
Дочь: Мария Григорьева
Мать ребёнка: Нигородова Татьяна Ильина
Рождение ребёнка
1914
Сын: Негородов Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Нигородова Татьяна Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1921
Макеевка
Причина смерти: от воспаления легких