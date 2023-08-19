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Нигородов Григорий Гаврилов

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

28.09.1886

Дата смерти

1921

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1886

Отец: Нигородов Гавриил Петров

Мать: Нигородова Феодора Сергеева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Негородов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Нигородова Татьяна Ильина

Макеевка
Рождение ребёнка
19.03.1912

Дочь: Мария Григорьева

Мать ребёнка: Нигородова Татьяна Ильина

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Негородов Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Нигородова Татьяна Ильина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нигородова Татьяна Ильина

Смерть
1921
Макеевка
Причина смерти: от воспаления легких
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