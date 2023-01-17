Лебедева Александра Якимова
Место рождения
Дата рождения1851 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
1851 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.11.1883 ст.
Сын: Лебедев Геннадий Степанович
Отец ребёнка: Лебедев Степан Матвеевич
Восприемниками были: д. Оржуново крестьянина Мефодия Филиппова сын Александр Мефодиев и крестьянина Степана Матвеева дочь девица Анна Степанова
Рождение ребёнка
1891 ст.
Дочь: Александра Степановна
Отец ребёнка: Лебедев Степан Матвеевич
Рождение ребёнка
1891 ст.
Отец ребёнка: Лебедев Степан Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно