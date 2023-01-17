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Лебедева Александра Якимова

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Место рождения

Оржуново, Костомская волость, Галичский уезд

Дата рождения

1851 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Оржуново, Костомская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
27.11.1883 ст.

Сын: Лебедев Геннадий Степанович

Отец ребёнка: Лебедев Степан Матвеевич

Оржуново, Костомская волость, Галичский уезд
Восприемниками были: д. Оржуново крестьянина Мефодия Филиппова сын Александр Мефодиев и крестьянина Степана Матвеева дочь девица Анна Степанова
Рождение ребёнка
1891 ст.

Дочь: Александра Степановна

Отец ребёнка: Лебедев Степан Матвеевич

Оржуново, Костомская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
1891 ст.

Сын: Лебедев Павел Степанович

Отец ребёнка: Лебедев Степан Матвеевич

Оржуново, Костомская волость, Галичский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев Степан Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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