Серухова Пелагея Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Гущина Ксения Серухова
Отец ребёнка: Серухов Савелий Васильевич
Рождение ребёнка
17.06.1875
Отец ребёнка: Серухов Савелий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно