Мишина (Купцова) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМишина (Купцова) Анна Михайловна

Мишина (Купцова) Анна Михайловна

Место рождения

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1817 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1799 г.р.

Мать

Около 1801 г.р.

Муж

Около 1816 г.р.

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817 ст.

Отец: Михаил Петрович

Мать: Пелагея Федотовна

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
ГАКО 33-12-5 Воинка Восприемники: Воинка - Лазарь Марков, Воинка - Татьяна Мефодиева (жена Ивана Ильина)
Бракосочетание
1834 ст.

Муж: Мишин Стефан Александрович

ГАКО 33-4-69 1834 год Воинка - Стефан Александров, первый брак Воинка - Анна Михайлова, первый брак ПОРУЧИТЕЛИ: той же деревни - Никита Евстафьев, Никита Изотов, Михаил Дорофеев
Рождение ребёнка
Около 1841 ст.

Сын: Мишин Михаил Стефанович

Отец ребёнка: Мишин Стефан Александрович

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1860 ст.

Сын: Мишин Василий Стефанович

Отец ребёнка: Мишин Стефан Александрович

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close