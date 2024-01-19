Мишина (Купцова) Анна Михайловна
Место рождения
Дата рождения1817 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817 ст.
Отец: Михаил Петрович
Мать: Пелагея Федотовна
ГАКО 33-12-5 Воинка Восприемники: Воинка - Лазарь Марков, Воинка - Татьяна Мефодиева (жена Ивана Ильина)
Бракосочетание
1834 ст.
ГАКО 33-4-69 1834 год Воинка - Стефан Александров, первый брак Воинка - Анна Михайлова, первый брак ПОРУЧИТЕЛИ: той же деревни - Никита Евстафьев, Никита Изотов, Михаил Дорофеев
Рождение ребёнка
Около 1841 ст.
Отец ребёнка: Мишин Стефан Александрович
Рождение ребёнка
Около 1860 ст.
Отец ребёнка: Мишин Стефан Александрович
Смерть
Неизвестно