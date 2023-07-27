Каримов Алим
Место рожденияг. Ангрен
Дата рождения21.01.1966
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1966
Отец: Каримов Салим
Мать: Каримов Фарида
г. Ангрен
Рождение ребёнка
16.05.1993
Дочь: Кобякова Эльмира Алимовна
Мать ребёнка: Каримова ?
Верхнее Дуброво, Верхнее Дуброво, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.11.2002
Дочь: Диана Алимовна
Мать ребёнка: Каримова ?
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Каримова ?