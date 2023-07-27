Каримов Алим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаримов Алим

Каримов Алим

avatar

Место рождения

г. Ангрен

Дата рождения

21.01.1966

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1966

Отец: Каримов Салим

Мать: Каримов Фарида

г. Ангрен
Рождение ребёнка
16.05.1993

Дочь: Кобякова Эльмира Алимовна

Мать ребёнка: Каримова ?

Верхнее Дуброво, Верхнее Дуброво, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.11.2002

Дочь: Диана Алимовна

Мать ребёнка: Каримова ?

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каримова ?

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close