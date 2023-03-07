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Кощеев Иван Мартынов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1687

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687

Отец: Кощеев Мартын Игнатьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1722

Сын: Кощеев Парамон Иванов

Мать ребёнка: не указана

Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1730

Сын: Кощеев Денис Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1738

Дочь: Кутергина Агафия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кощеева ?

Место жительства
Неизвестно
Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
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