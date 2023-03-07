Кощеев Иван Мартынов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1687
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687
Отец: Кощеев Мартын Игнатьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1722
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1730
Сын: Кощеев Денис Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Кутергина Агафия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кощеева ?
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763