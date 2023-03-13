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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1750 г.р.

Дети

Добавил:

АС
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Вареновъ Михаилъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Вареновъ Зиновий

Отец ребёнка: Вареновъ Михаилъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Вареновъ Михаилъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Вареновъ Дмитрий

Отец ребёнка: Вареновъ Михаилъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вареновъ Михаилъ

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