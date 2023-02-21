Бухаров Павел Афанасьевич
Место рожденияБелая
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Бухаров Афанасий Александрович
Мать: Бухарова Настасья
Белая
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Бухарова Хавронья Петровна
Тобольск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Павловна
Мать ребёнка: Бухарова Хавронья Петровна
Тобольск
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно