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Бухаров Павел Афанасьевич

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Место рождения

Белая

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Бухаров Афанасий Александрович

Мать: Бухарова Настасья

Белая
Рождение ребёнка
1839

Сын: Бухаров Сергей Павлович

Мать ребёнка: Бухарова Хавронья Петровна

Тобольск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Павловна

Мать ребёнка: Бухарова Хавронья Петровна

Тобольск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухарова Хавронья Петровна

Смерть
Неизвестно
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