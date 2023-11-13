Ермаков Афиноген Мокеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1837
Дата смерти24.04.1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1837
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Сосновская Домна Афиногеновна
Мать ребёнка: Ермакова Ульяна Павловна-Лаврентьевна
Рождение ребёнка
15.11.1878
Сын: Ермаков Иван Афиногенович
Мать ребёнка: Ермакова Ульяна Павловна-Лаврентьевна
Рождение ребёнка
27.05.1881
Сын: Ермаков Алексей Афиногенович
Мать ребёнка: Ермакова Ульяна Павловна-Лаврентьевна
Рождение ребёнка
26.02.1886
Сын: Ермаков Тимофей Афиногенович
Мать ребёнка: Ермакова Ульяна Павловна-Лаврентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.04.1897