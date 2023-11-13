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Ермаков Афиноген Мокеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1837

Дата смерти

24.04.1897

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1837

Отец: Ермаков Мокей Анисимович

Мать: Ермакова Акилина Феоктистовна

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Сосновская Домна Афиногеновна

Мать ребёнка: Ермакова Ульяна Павловна-Лаврентьевна

Рождение ребёнка
15.11.1878

Сын: Ермаков Иван Афиногенович

Мать ребёнка: Ермакова Ульяна Павловна-Лаврентьевна

Рождение ребёнка
27.05.1881

Сын: Ермаков Алексей Афиногенович

Мать ребёнка: Ермакова Ульяна Павловна-Лаврентьевна

Рождение ребёнка
26.02.1886

Сын: Ермаков Тимофей Афиногенович

Мать ребёнка: Ермакова Ульяна Павловна-Лаврентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермакова Ульяна Павловна-Лаврентьевна

Смерть
24.04.1897
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