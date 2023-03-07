Кощеева (Лимонова) Марина Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиПосле 1845
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1845 ст.
Рождение ребёнка
08.11.1845 ст.
Сын: Кощеев Филипп Петров
Отец ребёнка: Кощеев Петр Феоктистов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лимонов Михаил
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1845