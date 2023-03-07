Кощеева (Лимонова) Марина Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кощеева (Лимонова) Марина Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

После 1845

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1787 г.р.

Дети

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1845 ст.

Муж: Кощеев Петр Феоктистов

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
08.11.1845 ст.

Сын: Кощеев Филипп Петров

Отец ребёнка: Кощеев Петр Феоктистов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лимонов Михаил

Место жительства
Неизвестно
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1845
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