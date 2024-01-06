Шуваева Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Евгения Федоровна
Отец ребёнка: Шуваев Федор Родионович
село Урусово Рязанской Губернии
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Агрипина Федоровна
Отец ребёнка: Шуваев Федор Родионович
село Урусово Рязанской Губернии
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Шуваев Федор Родионович
Деревня Николаевка Рязанской Губернии
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Шуваев Федор Родионович
Деревня Николаевка Рязанской Губернии
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Шуваев Федор Родионович
Деревня Николаевка Рязанской Губернии
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Шуваев Федор Родионович
Деревня Николаевка Рязанской Губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Шуваев Федор Родионович
село Урусово Рязанской Губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно