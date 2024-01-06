Шуваева Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шуваева Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Евгения Федоровна

Отец ребёнка: Шуваев Федор Родионович

село Урусово Рязанской Губернии
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Агрипина Федоровна

Отец ребёнка: Шуваев Федор Родионович

село Урусово Рязанской Губернии
Рождение ребёнка
1834

Сын: Шуваев Федор Федорович

Отец ребёнка: Шуваев Федор Родионович

Деревня Николаевка Рязанской Губернии
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Шуваев Федор Родионович

Деревня Николаевка Рязанской Губернии
Рождение ребёнка
1846

Сын: Шуваев Алексей Федорович

Отец ребёнка: Шуваев Федор Родионович

Деревня Николаевка Рязанской Губернии
Рождение ребёнка
1852

Сын: Шуваев Андрей Федорович

Отец ребёнка: Шуваев Федор Родионович

Деревня Николаевка Рязанской Губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Шуваев Федор Родионович

село Урусово Рязанской Губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шуваев Федор Родионович

Смерть
Неизвестно
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