(Вотякова) Марья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Вотякова) Марья Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Вотякова Татiана Лукоянова

Отец ребёнка: Вотяков Лука Михайлов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1807

Сын: Вотяков Гаврила Лукоянов

Отец ребёнка: Вотяков Лука Михайлов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вотяков Кирилл Лукоянов

Отец ребёнка: Вотяков Лука Михайлов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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