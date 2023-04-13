(Вотякова) Марья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Вотякова Татiана Лукоянова
Отец ребёнка: Вотяков Лука Михайлов
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Вотяков Лука Михайлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Вотяков Лука Михайлов
Смерть
Неизвестно