Безрукова Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.07.1959
Дочь: Щаулова Галина Евгеньевна
Отец ребёнка: Безруков Евгений Иванович
Рождение ребёнка
29.07.1960
Дочь: Косинская Мария Евгеньевна
Отец ребёнка: Безруков Евгений Иванович
Рождение ребёнка
09.07.1964
Дочь: Гурьева Антонина Евгеньевна
Отец ребёнка: Безруков Евгений Иванович
Бракосочетание
Неизвестно