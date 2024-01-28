Безрукова Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безрукова Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1939

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.07.1959

Дочь: Щаулова Галина Евгеньевна

Отец ребёнка: Безруков Евгений Иванович

Рождение ребёнка
29.07.1960

Дочь: Косинская Мария Евгеньевна

Отец ребёнка: Безруков Евгений Иванович

Рождение ребёнка
09.07.1964

Дочь: Гурьева Антонина Евгеньевна

Отец ребёнка: Безруков Евгений Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безруков Евгений Иванович

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