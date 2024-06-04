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Блинов Лаврентий Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1670

Дата смерти

1735

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1715

Сын: Блинов Петр Лаврентьев

Мать ребёнка: не указана

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1717

Сын: Блинов Игнатий Лаврентьев

Мать ребёнка: не указана

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1719

Сын: Блинов Леонтий Лаврентьев

Мать ребёнка: не указана

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1721

Сын: Блинов Савелий Лаврентьев

Мать ребёнка: не указана

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1735
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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