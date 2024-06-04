Блинов Лаврентий Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1670
Дата смерти1735
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1715
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1717
Сын: Блинов Игнатий Лаврентьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1719
Сын: Блинов Леонтий Лаврентьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1721
Сын: Блинов Савелий Лаврентьев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1735