Кашина Мавра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашина Мавра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1888

Отец: Бадерин Василий

Мать: Бадерина Татьяна

Рождение ребёнка
26.03.1910

Дочь: Кашина Мария

Отец ребёнка: Кашин Александр

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Кашина Антонина

Отец ребёнка: Кашин Александр

Рождение ребёнка
1922

Сын: Кашин Василий

Отец ребёнка: Кашин Александр

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Кашина Нина

Отец ребёнка: Кашин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белоруссова Ольга

Отец ребёнка: Кашин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кашин Аркадий

Отец ребёнка: Кашин Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кашин Александр

Смерть
Неизвестно
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