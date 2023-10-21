Кашина Мавра
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1888
Отец: Бадерин Василий
Мать: Бадерина Татьяна
Рождение ребёнка
26.03.1910
Дочь: Кашина Мария
Отец ребёнка: Кашин Александр
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Кашина Антонина
Отец ребёнка: Кашин Александр
Рождение ребёнка
1922
Сын: Кашин Василий
Отец ребёнка: Кашин Александр
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Кашина Нина
Отец ребёнка: Кашин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белоруссова Ольга
Отец ребёнка: Кашин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кашин Аркадий
Отец ребёнка: Кашин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кашин Александр
Смерть
Неизвестно