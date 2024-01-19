Лукьянова (Сопова) Александра Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукьянова (Сопова) Александра Гавриловна

Лукьянова (Сопова) Александра Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Анастасия Лаврентьевна

Отец ребёнка: Лукьянов Лаврентий Андреевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Анастасия Лаврентьевна

Отец ребёнка: Лукьянов Лаврентий Андреевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Анна Лаврентьевна

Отец ребёнка: Лукьянов Лаврентий Андреевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Ксения Лаврентьевна

Отец ребёнка: Лукьянов Лаврентий Андреевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Феодосья Лаврентьевна

Отец ребёнка: Лукьянов Лаврентий Андреевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Лукьянов Павел Лаврентьевич

Отец ребёнка: Лукьянов Лаврентий Андреевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Лукьянов Иван Лаврентьевич

Отец ребёнка: Лукьянов Лаврентий Андреевич

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.06.1896

Сын: Лукьянов Тимофей Лаврентьевич

Отец ребёнка: Лукьянов Лаврентий Андреевич

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1898

Сын: Лукьянов Тар Лаврентьевич

Отец ребёнка: Лукьянов Лаврентий Андреевич

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1901

Сын: Лукьянов Федор Лаврентьевич

Отец ребёнка: Лукьянов Лаврентий Андреевич

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1904

Сын: Лукьянов Никита Лаврентьевич

Отец ребёнка: Лукьянов Лаврентий Андреевич

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Лаврентий Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close