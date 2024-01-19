Лукьянова (Сопова) Александра Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Анастасия Лаврентьевна
Отец ребёнка: Лукьянов Лаврентий Андреевич
Дочь: Анастасия Лаврентьевна
Отец ребёнка: Лукьянов Лаврентий Андреевич
Дочь: Анна Лаврентьевна
Отец ребёнка: Лукьянов Лаврентий Андреевич
Дочь: Ксения Лаврентьевна
Отец ребёнка: Лукьянов Лаврентий Андреевич
Дочь: Феодосья Лаврентьевна
Отец ребёнка: Лукьянов Лаврентий Андреевич
Сын: Лукьянов Павел Лаврентьевич
Отец ребёнка: Лукьянов Лаврентий Андреевич
Сын: Лукьянов Иван Лаврентьевич
Отец ребёнка: Лукьянов Лаврентий Андреевич
Сын: Лукьянов Тимофей Лаврентьевич
Отец ребёнка: Лукьянов Лаврентий Андреевич
Сын: Лукьянов Тар Лаврентьевич
Отец ребёнка: Лукьянов Лаврентий Андреевич
Сын: Лукьянов Федор Лаврентьевич
Отец ребёнка: Лукьянов Лаврентий Андреевич
Сын: Лукьянов Никита Лаврентьевич
Отец ребёнка: Лукьянов Лаврентий Андреевич