Ханжонков Алексей Егорович
Место рожденияХанжонковка, Бахмутский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841
Отец: Ханжонков Егор
Мать: не указана
Ханжонковка, Бахмутский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Деревня Ханжонковка - ныне посёлок Ханжонково, Донецкая область, Украина, рядом с городом Макеевка.
Военная служба
Около 1866
Воинское звание: сотник Из дворян Донского Войска.
Бракосочетание
Около 1876
Жена: не указана
Ханжонковка, Бахмутский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.08.1877
Сын: Ханжонков Александр Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Ханжонковка, Бахмутский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Деревня Ханжонковка - рядом с Макеевкой, ныне посёлок Ханжонково Донецкая область, Украина.
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Ханжонковка, Бахмутский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Ханжонковка, Бахмутский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя