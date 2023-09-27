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Ханжонков Алексей Егорович

Место рождения

Ханжонковка, Бахмутский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1815 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: Ханжонков Егор

Мать: не указана

Ханжонковка, Бахмутский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Деревня Ханжонковка - ныне посёлок Ханжонково, Донецкая область, Украина, рядом с городом Макеевка.
Военная служба
Около 1866
Воинское звание: сотник Из дворян Донского Войска.
Бракосочетание
Около 1876

Жена: не указана

Ханжонковка, Бахмутский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.08.1877

Сын: Ханжонков Александр Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Ханжонковка, Бахмутский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Деревня Ханжонковка - рядом с Макеевкой, ныне посёлок Ханжонково Донецкая область, Украина.
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Ханжонковка, Бахмутский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Ханжонковка, Бахмутский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
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