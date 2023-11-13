Андреева Александра Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева Александра Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1901 г.р.

Дети

1925 г.р.
1926 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1925

Сын: Андреев Александр Андреевич

Отец ребёнка: Андреев Андрей Матвеевич

Рождение ребёнка
01.06.1926

Сын: Андреев Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Андреев Андрей Матвеевич

Рождение ребёнка
01.02.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андреев Андрей Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Андрей Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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