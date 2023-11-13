Андреева Александра Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.08.1925
Сын: Андреев Александр Андреевич
Отец ребёнка: Андреев Андрей Матвеевич
Рождение ребёнка
01.06.1926
Отец ребёнка: Андреев Андрей Матвеевич
Рождение ребёнка
01.02.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Андреев Андрей Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно