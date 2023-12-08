Черкашин Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкашин Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1924 г.р.
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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Черкашин Николай Петрович

Мать ребёнка: Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черкашин Владимир Петрович

Мать ребёнка: Марина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина

Смерть
Неизвестно
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