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Михалюк Михаил Сергеевич
Михалюк Михаил Сергеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.11.2007
Пол
Мужской
Отец
Михалюк Сергей Дмитриевич
1976 г.р.
Мать
Михалюк (Выскубова) Татьяна Павловна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АУ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.2007
Отец:
Михалюк Сергей Дмитриевич
Мать:
Михалюк Татьяна Павловна
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