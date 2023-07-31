Прокофьев Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Отец: Прокофьев Алексей Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1917
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Прокофьева Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Прокофьева Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно Ивановна
Мать ребёнка: Прокофьева Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно