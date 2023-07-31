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Прокофьев Иван Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: Прокофьев Алексей Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1917

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Прокофьева Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Прокофьева Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно Ивановна

Мать ребёнка: Прокофьева Неизвестно

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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