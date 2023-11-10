Хохлов Дмитрий Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения02.10.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1884
Крещение
03.10.1884
Хитровщина, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Восприемники: уволенный в запас армии 27 артиллерийской бригады 5 батареии ветиринарный фельдшер Иван Гаврилович Хохлов и Василия Афанасьевича Монова жена Параскева Гавриловна
Смерть
Неизвестно