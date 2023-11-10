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Хохлов Дмитрий Афанасьевич

Место рождения

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

02.10.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1884

Отец: Хохлов Афанасий Гаврилович

Мать: Хохлова Матрона Трифоновна Исидоровна?

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Крещение
03.10.1884
Хитровщина, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Восприемники: уволенный в запас армии 27 артиллерийской бригады 5 батареии ветиринарный фельдшер Иван Гаврилович Хохлов и Василия Афанасьевича Монова жена Параскева Гавриловна
Смерть
Неизвестно
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