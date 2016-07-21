Панов Валерий Олегович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1939
Дата смерти21.07.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.10.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Панова Елена
Рождение ребёнка
15.11.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Панова Елена
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель математики и информатики
Смерть
21.07.2016