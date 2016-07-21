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Панов Валерий Олегович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1939

Дата смерти

21.07.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.10.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панова Елена

Рождение ребёнка
15.11.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панова Елена

Работа или профессия
Неизвестно
Учитель математики и информатики
Смерть
21.07.2016
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