(Угнивенко) Мария Петровна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения26.06.1914
Дата смерти28.06.1914
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1914
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
28.06.1914
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-родовая слабость
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука