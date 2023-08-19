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Кадошникова (Титкова) Улитта

Место рождения

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
16.05.1829

Муж: Кадошников Никита Фомин

Рождение ребёнка
28.11.1830

Дочь: Варвара Никитина

Отец ребёнка: Кадошников Никита Фомин

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.05.1833

Дочь: Феодосия Никитина

Отец ребёнка: Кадошников Никита Фомин

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.02.1838

Дочь: Анфия Никитина

Отец ребёнка: Кадошников Никита Фомин

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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