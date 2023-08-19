Кадошникова (Титкова) Улитта
Место рождения
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.05.1829
Рождение ребёнка
28.11.1830
Дочь: Варвара Никитина
Отец ребёнка: Кадошников Никита Фомин
Рождение ребёнка
30.05.1833
Дочь: Феодосия Никитина
Отец ребёнка: Кадошников Никита Фомин
Рождение ребёнка
17.02.1838
Дочь: Анфия Никитина
Отец ребёнка: Кадошников Никита Фомин
Смерть
Неизвестно