Гречишкин Александр Герасимович
Место рожденияТульская обл., Липец Зыбенский р-н, д. Гудаловка
Дата рождения1910
Дата смерти24.04.1942
ПолМужской
Отец
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Тульская обл., Липец Зыбенский р-н, д. Гудаловка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Военная служба
Неизвестно
Мытищинский РВК, Московская обл., Мытищинский р-н
Смерть
24.04.1942
Причина смерти: пропал без вести