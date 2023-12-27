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Гречишкин Александр Герасимович

Место рождения

Тульская обл., Липец Зыбенский р-н, д. Гудаловка

Дата рождения

1910

Дата смерти

24.04.1942

Пол

Мужской

Отец

После 1857 г.р.

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Гречишкин Герасим Семенович

Мать: Гречишкина Павла Алексеева

Тульская обл., Липец Зыбенский р-н, д. Гудаловка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Военная служба
Неизвестно
Мытищинский РВК, Московская обл., Мытищинский р-н
Смерть
24.04.1942
Причина смерти: пропал без вести
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