(Мызникова) Александра Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мызникова) Александра Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мызников Афанасий

Мать: Т

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мызников Владимир Ахметович

Отец ребёнка: Ахмет

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мызников Сергей Ахметович

Отец ребёнка: Ахмет

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мызников Анатолий Ахметович

Отец ребёнка: Ахмет

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахмет

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Игоревна

Отец ребёнка: Кузнецов Игорь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Валерий Игоревич

Отец ребёнка: Кузнецов Игорь

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Игорь

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