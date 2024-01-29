(Мызникова) Александра Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мызников Афанасий
Мать: Т
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мызников Владимир Ахметович
Отец ребёнка: Ахмет
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мызников Сергей Ахметович
Отец ребёнка: Ахмет
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мызников Анатолий Ахметович
Отец ребёнка: Ахмет
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ахмет
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Игоревна
Отец ребёнка: Кузнецов Игорь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Валерий Игоревич
Отец ребёнка: Кузнецов Игорь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузнецов Игорь