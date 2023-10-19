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(Эльрих) Татьяна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1890

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1890

Отец: Эльрих Артур (Александр) Матвеевич

Мать: Бартенева Маргарита Алексеевна

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