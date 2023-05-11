Серов - Тимофеев Зиновий Лукьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серов - Тимофеев Зиновий Лукьянович

Место рождения

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

До 1920

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Серов Лукьян Тимофеевич

Мать: Серова Елизавета Ивановна

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
29.?.1884

Жена: Серова Надежда Солянова

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.02.1885

Сын: Серов Василий Зиновьевич

Мать ребёнка: Серова Надежда Солянова

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.04.1886

Сын: Серов Василий Зиновьевич

Мать ребёнка: Серова Надежда Солянова

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.08.1888

Дочь: Наталья Зиновьевна

Мать ребёнка: Серова Надежда Солянова

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.07.1891

Сын: Серов Михаил Зиновьевич

Мать ребёнка: Серова Надежда Солянова

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.04.1893

Сын: Серов Георгий Зиновьевич

Мать ребёнка: Серова Надежда Солянова

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.05.1896

Сын: Серов Николай Зиновьевич

Мать ребёнка: Серова Надежда Солянова

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.05.1899

Дочь: Ефросинья Зиновьевна

Мать ребёнка: Серова Надежда Солянова

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.04.1905

Дочь: Александра Зиновьевна

Мать ребёнка: Серова Надежда Солянова

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.04.1908

Сын: Серов Яков Зиновьевич

Мать ребёнка: Серова Надежда Солянова

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
До 1920
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