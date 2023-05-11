Серов - Тимофеев Зиновий Лукьянович
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиДо 1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Серов Лукьян Тимофеевич
Бракосочетание
29.?.1884
Жена: Серова Надежда Солянова
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.02.1885
Мать ребёнка: Серова Надежда Солянова
Рождение ребёнка
05.04.1886
Мать ребёнка: Серова Надежда Солянова
Рождение ребёнка
21.08.1888
Дочь: Наталья Зиновьевна
Мать ребёнка: Серова Надежда Солянова
Рождение ребёнка
04.07.1891
Мать ребёнка: Серова Надежда Солянова
Рождение ребёнка
23.04.1893
Мать ребёнка: Серова Надежда Солянова
Рождение ребёнка
08.05.1896
Мать ребёнка: Серова Надежда Солянова
Рождение ребёнка
21.05.1899
Дочь: Ефросинья Зиновьевна
Мать ребёнка: Серова Надежда Солянова
Рождение ребёнка
30.04.1905
Дочь: Александра Зиновьевна
Мать ребёнка: Серова Надежда Солянова
Рождение ребёнка
28.04.1908
Мать ребёнка: Серова Надежда Солянова
Смерть
До 1920